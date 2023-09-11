Челябинские полицейские и сотрудники почты отговорили пенсионерку переводить деньги неизвестным

Женщина хотела получить компенсацию за ранее приобретенные лекарства

В Агаповском районе Челябинской области пенсионерка попыталась перевести мошенникам деньги, желая получить компенсацию. Однако бдительные сотрудники почты вызвали полицию и вместе с прибывшими правоохранителями убедили женщину не совершать перевод, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

77-летняя женщина пришла в отделение почты в поселке Магнитном и сообщила, что ей нужно перевести деньги на указанный адрес, чтобы получить компенсацию за ранее купленные лекарства. Сотрудников почты это насторожило, и они попросили у женщины паспорт. Документа у нее с собой не оказалось, и пенсионерка отправилась за ним домой. Пока она ходила, почтовики вызвали полицейских.

Правоохранители подробно расспросили о произошедшем вернувшуюся с паспортом женщину. Она рассказала, что ей позвонили из «службы по спасению здоровья» и сообщили, что ей нужно перевести 400 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию. Пенсионерка уточнила, что у нее есть только 19 тысяч из пенсии, полученной на днях. Неизвестные согласились и на эти деньги.

Полицейские и сотрудники почты отговорили женщину переводить средства и объяснили, что это одна из распространенных мошеннических схем. Позже по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!