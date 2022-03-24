Челябинские полицейские доставили в больницу 10‑месячного ребенка без сознания

Родители малыша попросили сотрудников полка ДПС о помощи

На 40-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска» во время дежурства инспектор ДПС полка ГИБДД ГУ МВД РФ по региону Евгений Смолин и лейтенант Александр Соколов помогли семье с 10-месячным ребенком добраться до больницы. Ребенок был без сознания. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в региональном полицейском главке.

«К нам обратилась семья с просьбой оперативно доставить их в медучреждение, поскольку малышу стало плохо. Мы приняли решение не сопровождать автомобиль челябинцев, а доставить их в больницу на служебной машине», — рассказал Евгений Смолин.

У 10-месячного малыша начались приступы рвоты еще дома. По словам матери ребенка, скорую помощь они долго не могли дождаться и решили добираться в больницу самостоятельно.

«Мы увидели экипаж ДПС и попросили о помощи. Благодарим сотрудников полиции за отзывчивость», — поделилась мама малыша.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску старший лейтенант полиции Марат Ганеев и лейтенант полиции Андрей Прахов совместно со стажером по должности Иваном Минеевым помогли семье с 11-месячным младенцем добраться до больницы.