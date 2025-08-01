Челябинские парни потушили чужую квартиру до прибытия спасателей

Случайные свидетели возгорания спасли имущество семьи в Ленинском районе

В Челябинске на улице Барбюса загорелась квартира в пятиэтажке. Пожар заметили с улицы молодые люди. Они не просто потушили пожар, но и спасли девочку. Подробности истории рассказали в региональном управлении МЧС.

Друзья заметили девочку, которая стояла на балконе и звала на помощь. Квартира, в которой находился ребенок, загорелась. Первым забежал в подъезд Иван Александров. Он отключил электросчетчик, забежал в квартиру. Очаг возгорания находился в детском комнате. Друзья образовали цепочку и начали набирать воду в ведра, передавали их друг другу и так потушили огонь.

«К моменту прибытия сотрудников МЧС России открытое горение было ликвидировано. Благодаря грамотным действиям молодых людей удалось остановить огонь и сохранить имущество семьи — родителей и двоих детей», — пояснили в МЧС.

В истории нет пострадавших, есть только герои. Пока причиной возгорания считают короткое замыкание электропроводки.