Челябинские общественники требуют наказать АО «УралАвтодор» за смертельные ДТП на трассе М-5

Водители обеспокоены тем, что ситуацию на «дороге смерти» никто не контролирует

В Челябинской области общественники требуют привлечь компанию «УралАвтодор» к ответственности за некачественное содержание трассы М-5, что приводит к огромным пробкам и смертельным ДТП. Об этом заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Поводом заявления в прокуратуру стало большое количество обращений автомобилистов в ОНФ. Водители жалуются на постоянную снежную кашу, наледь, колейность.

При этом мониторинг активистов Народного фронта показал, что в период, когда еще нет аномальных температур и сильных осадков, ситуация уже приобретает критический характер. К примеру, в ноябре на 1711-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Саткинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек.

В управлении дорог «Южный Урал» ситуацию на трассе назвали «рабочим движением».



«Необходимо вводить самые жесткие санкции, поскольку речь идет о человеческих жизнях. Важно также понимать, что состояние федеральной дорожной трассы является и одной из основных составляющих имиджа региона. Ситуация, когда бизнес принимает решения объехать челябинскую трассу стороной из-за невозможности ее качественного и безопасного использования, должна быть исключена. Уже сейчас нужно применить в отношении компании полный объем штрафов, предусмотренных контрактом. В случае, если нарушения продолжатся, считаем единственно верным расторгнуть договор и внести АО „УралАвтодор“ в реестр недобросовестных поставщиков», — заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.



Добавим, АО «УралАвтодор» обслуживает участок М5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке км 1548+651 — км 1871+058 на основании госконтракта на сумму 2,6 млрд рублей. Ежемесячно ФКУ Упрдор «Южный Урал» выставляет подрядчику штрафы до 100 тысяч рублей за недобросовестное исполнение требований заказчика. Всего таких штрафов накопилось на 27 млн рублей.

«Информация о том, что ДТП происходят из-за некачественного содержания дороги не соответствует действительности. Также немаловажный фактор, который осложняет движение по трассе — это неподготовленность тяжеловесных автомобилей к эксплуатации в зимний период. Учитывая общественный резонанс к содержанию автомобильной дороги М-5 „Урал“, ФКУ Упрдор „Южный Урал“ принимаются все меры по контролю за оказанием услуг по содержанию автомобильной дороги подрядной организацией АО „УралАвтоДор“ и в случае нарушений условий госконтракта к подрядчику применяются меры в соответствии с контрактом и действующим законодательством», — сообщили Первому областному информагентству в ФКУ Упрдор «Южный Урал».





