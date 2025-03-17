Челябинские менеджеры по продажам украли на работе 500 тысяч рублей

Работники оформляли возвраты от клиентов

В Челябинске задержали двух менеджеров магазина по делу о мошенничестве и растрате (статья 159 УК РФ, 160 УК РФ). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в ГУ МВД по региону.

Полиция выяснила, что 32-летний старший менеджер по продажам делал вид, что клиенты возвращают товар, и забирал себе деньги, которые должны были получить клиенты. Кроме того, он вместе с 34-летним коллегой внес в компьютер ложную информацию о возвратах товара и украл таким образом более 400 тысяч рублей.

По данным ИА «Первое областное», речь идет о магазине-складе «ВсеИнструменты.ру».