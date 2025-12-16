Челябинское УФСБ раскрыло взятку на 132 млн в Росатоме за контракты на Урале

Топ-менеджер госкорпорации получил 11 лет колонии

Сотрудники челябинского УФСБ выявили схему, по которой топ-менеджер госкорпорации брал гигантские откаты за покровительство подрядчикам на уральских и сибирских стройках, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» ГК «Росатом» получил более 130 миллионов рублей от петербургской компании «Стройпроект» за общее покровительство при заключении контрактов на работы в рамках федеральной программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Общая стоимость этих контрактов превысила 7 миллиардов рублей. Они касалась объектов критической инфраструктуры на Южном Урале, а также в Томской области и Красноярском крае.

Суд приговорил Игоря Игина к 11 годам колонии и штрафу в размере двукратной суммы взятки — 265 миллионов рублей.