Челябинская таможня задержала в аэропорту 15 кг мужской одежды

Пассажир из Душанбе пытался доказать, что 26 брюк и десяток футболок везет для друга

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Баландино остановили в «зеленом» коридоре 63-летнего пассажира рейса Душанбе — Челябинск, который привез с собой в ручной клади 15 кг мужской одежды, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

По словам мужчины, одежда — 26 брюк прямого кроя и 10 футболок — перевозилась по просьбе знакомого.

«Исходя из количества и характера товара, груз определили как коммерческую партию. Изделия не декларировались, пассажирская таможенная декларация не заполнялась, поэтому в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией», — рассказали в ведомстве.

Напоминаем, ознакомиться с нормами провоза багажа можно у информационных стендов перед входом в зону таможенного контроля. Таможенный орган вправе квалифицировать перемещаемый груз как коммерческую партию, исходя из количества, номенклатуры и характера товаров. В подобных случаях перевозимый груз следует декларировать и предоставлять документы, подтверждающие его безопасность.