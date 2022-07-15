Челябинская таможня выявила 270 нарушений закона при проверке пассажиров в аэропорту

Правоохранители возбудили административные дела

С начала 2022 года сотрудники таможенного поста в челябинском аэропорту провели контроль 398 самолетов. Таможенники досмотрели более 670 тонн багажа, который везли с собой 52 тыс. пассажиров. Выявлено 270 правонарушений, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Чаще всего пассажиры не соблюдали запреты и ограничения на ввоз товаров животного происхождения — курта, меда, жира, кефира, масла, а также недекларировании табачной продукции (насвай).

«За первое полугодие сотрудниками таможенного поста Аэропорт Баландино возбуждено 270 дел об административных правонарушениях. В том числе за попытку провоза денежных средств свыше установленной нормы и за незаконное перемещение сильнодействующего вещества — феназепама», — комментирует и. о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Таможенники проверяли самолеты на маршрутах из Челябинска в Турцию, Египет, Таджикистан, Узбекистан и обратно.