Челябинская таможня пресекла ввоз поддельных чехлов для телефонов

Изъято 11,5 тонны контрафактной продукции

Челябинские таможенники пресекли ввоз груза с контрафактной и немаркированной продукцией. В ходе досмотра были обнаружены беспроводные наушники, чехлы для телефонов и парфюмерия. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе таможни.

Грузовой автомобиль с содержимым остановили в Троицком районе. Продукцию перевозили из Республики Казахстан в Екатеринбург. Сотрудники мобильной группы челябинской таможни обнаружили 100 единиц беспроводных наушников, более 500 силиконовых чехлов для телефонов с эмблемой торговой марки Apple. Ущерб компании составил около 3 миллионов рублей. Также было изъято 900 флаконов немаркированных флаконов парфюмерной продукции. Всего 11,5 тонны товаров.

По факту происшествия были переданы материалы в полицию по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»), частью 1 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

Как ранее писал наш сайт, в магазинах Челябинской области таможенники выявили 1300 единиц контрафактных товаров — одежды, обуви и аксессуаров.