Челябинская таможня не пропустила в Россию почти 3 тысячи чугунных казанов

Посуду везли из Кыргызстана в Екатеринбург

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Погрануправления ФСБ по региону предотвратили незаконный ввоз в Россию чугунной посуды из Кыргызстана, сообщает пресс-служба таможни.

«Почти 3 тысячи казанов, крышек и ручек для них, а также 46 саджей везли сборным грузом из города Ош в Екатеринбург. При проверке товаросопроводительных документов и представленной декларации на товары таможенники выяснили, что чугунную утварь перевозят с отметкой „условный выпуск“. Это означает, что товар запрещено передавать третьим лицам, в том числе для продажи, а также не допускается его любое использование», — пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 16.20 КоАП РФ. Незаконно ввезенные товары изъяты. Нарушителю таможенного законодательства грозит штраф.