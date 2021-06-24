Челябинская таможня изъяла на почте килограмм сильнодействующего вещества

Посылка пришла в РФ из Нидерландов

Челябинская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ после обнаружения в почтовом отделении подозрительной посылки из Европы. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе таможни.

В одно из почтовых отделений Челябинска пришла посылка, внутри которой оказался порошок белого цвета с характерным химическим запахом.

«Таможенный эксперт при проведении исследования установил наличие в порошке сильнодействующего вещества, запрещенного к пересылке через таможенную и Государственную границу Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе таможни.

По факту незаконного перемещения из Нидерландов в РФ запрещенного товара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ»).