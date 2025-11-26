Челябинская школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

Девочка сделала неудачный кувырок и повредила спину

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки-подростка на уроке физкультуры. Инцидент произошел в одной из школ Курчатовского района города.

Сообщается, что при выполнении кувырка 13-летняя учащаяся получила травму позвоночника. Девочке предстоит длительное лечение и восстановление.

По поручению и. о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Назначена судмедэкспертиза, проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы очевидцев и сотрудников школы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.