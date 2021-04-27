Челябинская прокуратура требует ужесточить наказание Евгению Пашкову по делу о взятке

Ранее приговор вынес Центральный районный суд

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор районного суда в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова. Ведомство считает наказание слишком мягким. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Евгению Пашкову 21 апреля. Ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Экс-чиновника мэрии признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Судом установлено, что Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 1,3 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый.

«Прокуратура просит приговор отменить, увеличив срок наказания в виде лишения свободы, применить дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 75 миллионов рублей, увеличить срок лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок до 10 лет», — рассказали в региональной прокуратуре.

28 октября Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву. Ему назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет.