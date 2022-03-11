Челябинская прокуратура обжаловала решение суда о смягчении наказания похитителю автомобилей

Роман Килиевич уже не в первый раз ходатайствует о замене реального наказания на исправительные работы

Челябинская прокуратура обжаловала постановление Калининского райсуда о смягчении наказания Роману Килиевичу, который находится в колонии за кражи автомобилей в составе преступной группы. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, осужденный Роман Килиевич действовал в составе организованной преступной группировки — вместе с Андреем Курдюковым и Евгением Постниковым. Им инкриминировали девять эпизодов угонов автомобилей организованной группой (пункты «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ), а также по три эпизода подделки идентификационных номеров кузовов и двигателей (часть 2 статьи 326 УК РФ) и изготовления фальшивых документов на машину (часть 2 статьи 327 УК РФ) — всего 15 преступлений.

Осужденные использовали дорогое оборудование для вскрытия машин премиум-класса. При задержании у ОПГ обнаружили пять элитных авто. Калининский районный суд Челябинска постановил заменить реальное наказание на срок 3 года 1 месяц и 12 дней более мягким.

«Вследствие своевременного обжалования прокуратурой данное постановление суда в законную силу не вступило, осужденный Килиевич из исправительного учреждения не освобожден. Доводы представления будут предметом рассмотрения апелляционной инстанции Челябинского областного суда», — рассказали в региональной прокуратуре.

Год назад Калининский райсуд Челябинска заменил осужденному на 11 лет Килиевичу неотбытую часть наказания в виде 4 лет 2 месяцев 18 дней лишения свободы на 2 года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Прокурор подал апелляционное представление с просьбой отменить решение суда первой инстанции, подчеркивая, что осужденный допускал нарушения во время отбывания наказания и не погашал задолженность по исковым требованиям потерпевших в сумме более 6 миллионов рублей. Челябинский облсуд, рассмотрев апелляцию прокурора, отменил постановление Калининского райсуда.