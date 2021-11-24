Челябинская прокуратура направила в СК материалы после проверки детской площадки за ареной «Трактор»

Ведомство нашло нарушения в исполнении контракта по монтажу игровых конструкций

Прокуратура Челябинска направила в Следственный комитет материалы проверки закупки и монтажа детского игрового комплекса за ареной «Трактор». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, контракт на монтаж горки был заключен между администрацией Калининского района и ООО «Ландшафт и декор». Сумма контракта составляла 6,2 миллиона рублей, однако оказалось, что были закуплены более дешевые модели игровых комплексов, которые не соответствовали ГОСТу.



По данным СБИС, компания «Ландшафт и декор» зарегистрирована в Екатеринбурге, ее директором является Анастасия Шамова. Компания принимала участие в 84 торгах, из них выиграла — 35.

Как ранее сообщал наш сайт, жители района пожаловались на некачественную укладку покрытия в этом сквере.