Челябинская полиция возбудила дело о ранении лабрадора триммером

57-летнему южноуральцу грозит до трех лет лишения свободы

На жителя Коркинского округа, который триммером изрезал свою собаку, полиция завела уголовное дело. Основание — жестокое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

О происшествии стало известно во вторник, 26 сентября. Жители деревни Шумаки сообщили в отдел полиции о раненой собаке, которая оказалась у их дома. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы постарались спасти лабрадора. Собаку доставили в приют «Волчок» в Челябинске. Операцию делали в ветеринарной клинике «Панацея», удалили шесть зубцов триммера, зашили порванный нос, порезанный язык, сделали пластику челюсти.

Как установили полицейские, животное ранил 57-летний мужчина. Лабрадор укусил его за руку. За жестокое обращение с собакой местному жителю грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок до трех лет.





Коллаж сделан из фотографий Люции Ахиялтдиновой, vk.com/priutvolchok

По данным приюта, состояние Франка (такая кличка лабрадора) стабилизировалось, он начал есть. Раны серьезные, заживать они будут долго. Восстановление будет идти в стационаре. Планируется организация социализации, чтобы у собаки вернулось доверие к людям.