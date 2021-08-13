Челябинская полиция за неделю составила 7 протоколов о распитии алкоголя в запрещенных местах

Рейды прошли по пешеходной Кировке

Полицейские совместно с администрацией Челябинска регулярно проводят профилактику правонарушений и преступлений в общественных местах.

Нередко посетители развлекательных заведений в состоянии алкогольного опьянения становятся нарушителями порядка. Кроме того, правоохранителями зафиксированы случаи продажи алкоголя в ночное время в закрытой таре — возбуждены административные дела.

«Полиция ежедневно патрулирует пешеходную улицу в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкоголя в запрещенных местах. За последнюю неделю полицейскими составлено 7 протоколов по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ», — рассказали в городском УМВД.