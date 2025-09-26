Челябинская полиция выявила незаконно работающих мигрантов на полигоне ТБО

Одного из них депортировали на родину

Сотрудники полиции провели рейд на полигоне твердых бытовых отходов в Сосновском районе, где работают мигранты. Искали миграционные нарушения. Всего проверили восемь мигрантов, на четверых составили протокол, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Оказалось, трое мигрантов работали на полигоне незаконно. Теперь их могут оштрафовать на семь тысяч рублей. А четвертый и вовсе нарушил правила пребывания в стране — его депортировали.

Работодателя привлекут к ответственности. Рейды будут продолжаться.

