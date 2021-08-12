Челябинская полиция возбудила уголовное дело на мать, оставившую детей одних дома

Девочки регулярно были без присмотра

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Ее обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Напомним, накануне утром к дому на Каслинской, 23 после звонка прохожих прибыли сотрудники МЧС. На подоконнике у открытого окна на четвертом этаже стояла 6-летняя девочка и кричала. Оказалось, что малышка просила есть. Ребенок находился дома вместе с двухлетней сестренкой. Благодаря бдительности очевидцев удалось избежать трагедии — прибывшие на вызов пожарные развернули автолестницу, чтобы снять ребенка с подоконника. В этот момент в квартиру зашел брат матери малышек.

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“)», — рассказали в городском УМВД.

Челябинка попала в поле зрения сотрудников полиции на прошлой неделе, когда жители соседней квартиры обратились с сообщением по поводу оставления детей одних дома без присмотра. Сотрудники полиции вместе с представителями органов опеки выехали на место. В помещении наблюдались неблагоприятные условия проживания, а несовершеннолетние находились в явно неухоженном состоянии.

