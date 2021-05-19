Челябинская полиция возбудила дело после вырубки деревьев в Парковом

Ущерб городу превысил миллион рублей

В отделе полиции «Курчатовский» возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев в микрорайоне Парковый. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в апреле 2021 года на участке рядом с домом № 62 по улице Хариса Юсупова неустановленные лица снесли березы, сосны и клены. Всего было спилено 48 деревьев.

Разрешение на снос зеленых насаждений управлением экологии и природопользования администрации Челябинска какому-либо хозяйствующему субъекту не оформлялось. При расчете компенсационной стоимости установлено, что городу нанесен материальный ущерб в сумме свыше 1 миллиона рублей.

По материалам прокурорской проверки в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная вырубка лесных насаждений»).

Напомним, 26 апреля заместитель главы по строительству Владимир Шамне говорил о запланированной расчистке от деревьев под строительство детского сада в микрорайоне. Однако позже муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция» признало недавнюю вырубку деревьев незаконной.

Мэрия предупредила, что в районе улицы Хариса Юсупова между домами 70, 68, 58 будет произведена вырубка деревьев, поросли и кустарника под строительство детского сада.

Деньги, полученные в качестве компенсации за вырубку, будут направлены на высадку зеленых насаждений.