Челябинская полиция возбудила дело после смерти женщины под колесами грузовика

Пенсионерка пересекала проезжую часть по регулируемому переходу

Прокуратура Челябинска поставила на контроль уголовное дело о смерти пенсионерки под колесами грузовика „ДАФ“ на улице Каслинской. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«В Челябинске следственный отдел по расследованию ДТ СУ УМВД возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о ДТП, случившемся 12 мая на улице Каслинской. Водитель автомобиля „ДАФ“ сбил пенсионерку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле челябинской прокуратуры.