Полиция Челябинска возбудила уголовное дело после аварии с пятью автомобилями, в которой погибла 33-летняя женщина и пострадали четверо детей. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе УМВД города.
ДТП случилось накануне, 10 июня. Водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями «Лада Гранта», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина — все они госпитализированы и находятся в сознании.
«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — рассказали в УМВД по Челябинску.
Водитель «Фольксвагена» 40-летний Игорь Печенкин находится под подпиской о невыезде.
Судя по странице погибшей в социальной сети, ее деятельность была связана с цветами. На место ее гибели сразу после аварии кто-то принес букет в корзинке.
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