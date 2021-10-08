Челябинская полиция возбудила дело после разгрома надгробий на Митрофановском кладбище

Разрушено 39 памятников

Челябинская полиция возбудила уголовное дело о вандализме. На Митрофановском кладбище неизвестные разрушили 39 надгробий. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Сообщение о погроме поступило в правоохранительные органы 7 сентября.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 214 УК РФ („Вандализм“)», — рассказали в городском УМВД.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало, что в сентябре с кладбища поселка Вахрушево Копейского городского округа начали пропадать железные оградки и старые памятники. Местные жители уверены, что на погосте орудуют грабители и сдают наживу в пункты приема металлолома.