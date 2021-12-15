Челябинская полиция возбудила дело после погрома на Митрофановском кладбище

Вандалы орудуют на погосте уже не в первый раз

В Челябинске возбудили уголовное дело после очередного погрома на Митрофановском кладбище. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 15 декабря, сообщили в УМВД по городу. В полицию обратились родственники умерших, написав заявления о разрушении памятников. По данным правоохранителей, повреждены более десяти могильных плит.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ („Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий“)», — рассказали в городском УМВД.

Как ранее сообщал наш сайт, полиция возбудила уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ) после разрушения 39 надгробий на Митрофановском кладбище.

Также мы рассказывали историю проблемного кладбища в Вахрушево. Местные жители уверены, что на погосте орудуют грабители и сдают наживу в пункты приема металлолома.