Челябинская полиция возбудила дело после массовой драки в Чурилово

Участники конфликта претензий друг к другу не имеют

После массовой драки, которая случилась во дворе на улице 2-й Эльтонской в Чурилово, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в УМВД по Челябинску.

«Все участники происшествия установлены и опрошены. Они совершеннолетние. Претензий друг к другу не имеют», — комментируют в полиции.

Ночью 18 декабря в микрорайоне Чурилово в Челябинске группа парней устроила массовую драку. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, несколько человек забивали одного палками.