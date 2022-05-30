Челябинская полиция возбудила дело после избиения мужчины на набережной Пострадавший оказался в коме и перенес несколько операций



Напомним, Светлана и Владимир вместе со своими детьми решили прогуляться по набережной реки Миасс. В какой-то момент отдыхавшие там же молодые люди включили громкую музыку, и глава семьи решил сделать парням замечание. Его супруга присматривала за двумя детьми и сам момент драки пропустила. Нападавшие парни успели скрыться. Супруга и дети



Челябинская полиция

Прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 1 статьи 111 УК РФ). Речь идет об избиении мужчины на набережной реки Миасс 1 мая. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в региональном надзорном ведомстве.Напомним, Светлана и Владимир вместе со своими детьми решили прогуляться по набережной реки Миасс. В какой-то момент отдыхавшие там же молодые люди включили громкую музыку, и глава семьи решил сделать парням замечание. Его супруга присматривала за двумя детьми и сам момент драки пропустила. Нападавшие парни успели скрыться. Супруга и дети обнаружили Владимира на асфальте . Пострадавшего госпитализировали, он перенес несколько операций.Челябинская полиция установила участников конфликта и допросила их . Дело возбуждено в ОП «Центральный» СУ УМВД России по городу.

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