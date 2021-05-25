Челябинская полиция возбудила дело о поджоге после пожара в микроавтобусе

По данным очевидцев, иномарку специально облили бензином





Полиция возбудила уголовное дело о поджоге микроавтобуса во дворе по улице 250 Челябинску. Об этом сегодня, 25 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городского МВД.

Автомобиль Ford Transit, перевозивший бутилированную воду, вспыхнул рано утром накануне, 24 мая. Сигнал от очевидцев поступил в дежурную часть в 4 часа утра. На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 8 человек личного состава МЧС.

Изучив видео с камеры домофона, в полиции пришли к выводу, что авто подожгли умышленно. По предварительным данным, в иномарку запустили «коктейль Молотова». По сведениям очевидцев, машину могли заранее облить бензином.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ („Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога“)», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Полиция занимается поиском лиц, причастных к совершению преступления.