Челябинская полиция возбудила дело о побоях после нападения незнакомца на 4-летнего мальчика

Мужчине, ударившему ребенка, грозит до 2 лет лишения свободы





Сегодня, 19 мая, полиция Челябинска возбудила дело в отношении 60-летнего мужчины, который ударил по голове незнакомого 4-летнего ребенка на глазах его матери. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД города.

ЧП случилось накануне, 18 мая. Мужчина подошел к челябинке, которая вышла из поликлиники с 4-летним сыном и дочерью, и спросил, можно ли ударить мальчика. Женщина не успела ответить, как вдруг злоумышленник с силой ударил дошкольника по голове. Ребенок упал на асфальт и заплакал. После этого нападавший спокойно пошел дальше. Мать мальчика позвала на помощь — буйного незнакомца задержали прохожие до приезда полиции.

«Сегодня в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои из хулиганских побуждений")»,- сообщили в городском УМВД.

60-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.