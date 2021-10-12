Челябинская полиция возбудила дело о незаконной вырубке деревьев на Северо-Западе

Администрация города не давала разрешения на снос ивы и рябины

В отделе полиции «Курчатовский» в Челябинске возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев на улице Пионерской. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что возле дома № 14 по улице Пионерской неустановленные лица снесли иву и рябину. Ущерб составил около девяти тысяч рублей.

«Разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений на данной территории управление экологии и природопользования администрации города Челябинска не выдавало», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По факту происшествия отделом полиции «Курчатовский» возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере»).

Напомним, в Челябинске 1 июня в центре города на проспекте Ленина спилили старинные деревья. Работы провели сотрудники МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений. Мэрия города посчитала хвойные погибшими. Деревьям — одной даурской лиственнице и двум сибирским елям — было более ста лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал расследование с привлечением экспертов.



В результате проверки мэр Челябинска Наталья Котова приняла решение расторгнуть трудовые договоры с Андроповым Константином Петровичем, руководителем МБУ «Геоцентр», и Жучковым Владимиром Геннадьевичем, руководителем МКУ «АТИ».



По факту вырубки лиственниц было возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 8 октября, на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина высадили четыре молодые даурские лиственницы, выписанные губернатором Алексеем Текслером специально вместо уничтоженных в мае. Читайте и смотрите фоторепортаж Первого областного информагентства об этом.

