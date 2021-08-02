Челябинская полиция проверит мать, перевозившую сына в багажнике

Очевидцы выложили видео инцидента в социальных сетях

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Полиция начала проверку по факту перевозки несовершеннолетнего в багажнике иномарки. Об этом сегодня, 2 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Видео инцидента попало в соцсети в минувшие выходные. Очевидцы заметили, как на парковке возле магазина по улице Братьев Кашириных женщина открыла багажник, из которого вышел мальчик. После похода за покупками ребенок снова залез в багажник автомобиля Nissan Note.

«Мы начали проверку, информацию передали в ГИБДД, пока результатов нет», — рассказали ИА «Первое областное» в полиции.

Тем временем в комментариях к видео в социальных сетях челябинцы предположили, что у автомобиля сломана дверь и ребенок залезает через багажник на сиденье.