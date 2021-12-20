Челябинская полиция ищет парня, гулявшего с оружием в центре города

Сообщений от жителей не поступало, проверка идет после публикаций в СМИ

Сегодня, 20 декабря, жители Челябинска сообщили о парне, который гулял на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы с оружием. Полиция начала его поиски. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД.

«Полиция проводит проверку по факту публикаций об инциденте в СМИ», — рассказали в УМВД.

Если вы стали очевидцем этого события, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

UPD: челябинская полиция сообщила Первому областному информагентству о том, что личность парня установлена. Предмет в его руках опасности не представляет. В настоящее время сотрудники полиции дают оценку его действиям.