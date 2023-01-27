Челябинская полиция ищет очевидцев ДТП в Тракторозаводском районе

Неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Вечером 26 января на перекрестке улицы Салютной и проспекта Комарова в Тракторозаводском районе Челябинска неизвестный водитель сбил пешехода и покинул место ДТП. Сотрудники ГИБДД ищут виновника и очевидцев происшествия, сообщает пресс-служба отдела пропаганды городского управления Госавтоинспекции.



По данным полиции, ДТП произошло в 18:30 26 января. Личность водителя и марка его автомобиля до сих пор остаются неизвестными. О состоянии пострадавшего пешехода не сообщается. Руководство городского УГИБДД просит всех располагающих данными о происшествии сообщить об обстоятельствах наезда по телефону 8 (351) 728-60-10.

Напомним, в соответствии с правилами дорожного движения в случае ДТП водитель обязан остановиться, включить аварийные фары и выставить знак аварийной остановки. Водитель, сбивший пешехода, обязан сам обратиться в полицию и вызвать пострадавшим скорую помощь.