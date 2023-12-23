Челябинская пенсионерка перечислила телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

Сумма могла быть и больше, если бы не ограничения банка

86-летняя жительница Челябинска после разговоров с якобы полицейским и банковским сотрудником отправилась в банк и сняла 400 тысяч рублей. Деньги она перевела на «безопасный» счет, как ей и рекомендовали звонившие. Только после того, как пенсионерка лишилась крупной суммы, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина сообщила, что ей на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился полицейским. Он сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету и деньги нужно снять, а затем положить на безопасный счет. При этом мужчина подчеркнул, что сообщать о произошедшем нельзя, так как сотрудников банка тоже проверяют. Снять деньги нужно будет в банкомате по адресу, который назовет банковский сотрудник.

Вскоре женщине действительно поступил звонок от якобы банковского сотрудника. Он назвал адрес банка, и пенсионерка отправилась туда снимать деньги. Правда, снять ей удалось только половину суммы, так как больше банкомат не позволял. Полученные 400 тысяч она перевела на продиктованный ей счет.

«Все это время злоумышленник был с женщиной на связи, не давая возможности оценить происходящее и посоветоваться с родными. Только вернувшись домой, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — уточнили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!