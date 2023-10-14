Челябинская компания погасила налоговый долг в размере 110 млн рублей

Организация уклонялась от уплаты налогов на протяжении нескольких лет

В Челябинске руководство компании выплатило налоговой 110 миллионов рублей долга и штрафов после возбуждения уголовного дела. Крупная сумма образовалась в результате неуплаты налогов на протяжении нескольких лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, руководство компании, зарегистрированной в Советском районе Челябинска, в период с 2017 по 2019 годы передавало в ФНС заниженные суммы прибыли по ремонту машин и кредитованию, а также искажало сведения о ведении хозяйственной деятельности. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 45 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Вместе со штрафами и недоимками сумма долга составила 110 миллионов рублей.

Недавно руководство компании полностью погасило долг, в связи с чем уголовное дело было прекращено.