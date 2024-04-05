Челябинская бизнесвумен обманула своего инвестора на 1,5 млн рублей

Женщина планировала открыть магазин брендовой одежды, но проект прогорел

Судебные приставы взыскали 1,2 миллиона рублей с челябинки, осужденной за мошенничество в особо крупном размере. Деньги вернули несостоявшемуся бизнес-партнеру женщины, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В суд обратился несостоявшийся бизнес-партнер гражданки, которая убедила истца инвестировать средства в ее бизнес-проект — магазин брендовой одежды в крупном ТК. По словам бизнесвумен, у нее все было готово: и канал поставки, и торговые площади, и оборудование, и даже персонал — для раскрутки проекта не хватало денег для заказа товара.

«Гражданка была очень убедительна, и предприниматель согласился вложить в дело 1,5 миллиона, взятых в кредит. После составления договора с установленными сроками исполнения потерпевший передал деньги наличными. Но магазин не открылся. Женщина полгода водила партнера за нос: сначала говорила, что ее подвел поставщик, затем предъявила платежный документ на оплату товара, который оказался поддельным. Предприниматель обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

В период расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере женщина сделала несколько переводов обманутому инвестору на общую сумму 252 тысячи рублей.

В суде гражданка вину в совершении хищения имущества потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием полностью признала, пообещала в течение года полностью рассчитаться с истцом. Суд назначил ей четыре месяца условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Взыскание ущерба легло на плечи судебных приставов.

«В отношении дамы был применен полный комплекс мер принудительного исполнения: арест счетов, запрет на выезд за пределы РФ, назначен исполнительский сбор в размере 87 тысяч рублей. Этих мер оказалось достаточно, чтобы судебное решение было исполнено», — сообщили в ведомстве.