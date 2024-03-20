Челябинка потеряла 10 тысяч рублей при попытке купить фиктивную прописку для школы

Женщина вышла на аферистов по интернету

На следующей неделе в России стартует запись в первые классы. Во время первой волны зачисления школы принимают детей, относящихся к учебному заведению по прописке, а также имеющих различные льготы. Все остальные пойдут на оставшиеся места. Иногда, чтобы попасть в необходимую семье школу, горожане идут на подлог — делают ребенку и маме временную прописку по подходящему для школы адресу. Героиня этой истории также решила прописать ребенка у чужих людей и попала в руки мошенников.

«Официального рейтинга школ в Челябинске нет. Но все родители знают, где дают крепкое образование. Мы выбрали для себя пару школ. По прописке мы к ним не относимся, и потому решили сделать временную регистрацию», — рассказывает Татьяна.

Сначала мама будущего первоклассника обзванивала знакомых, живущих рядом с нужными школами. Но ни знакомые, ни их соседи прописать женщину и чужого ребенка не согласились. И тут Татьяна наткнулась в Сети на сайт, предлагающий оформить временную регистрацию в любом регионе России. По словам женщины, на сайте были указаны телефоны, «Телеграм» и электронная почта фирмы. Все это создавало иллюзию, что контора легальная. По телефону и в «Телеграме» челябинке, правда, никто не ответил. Тогда Татьяна отправила свой запрос на электронную почту.

«Мне прислали ответ. Очень вежливый и подробный. Уточнили, где именно нужна прописка. Пообещали проверить доступные адреса. Через какое-то время предложили на выбор два адреса на Комсомольском проспекте, 93а. И дальше все закрутилось», — рассказывает Татьяна.

Женщину попросили подписать договор и внести предоплату 30%. Для оформления договора Татьяна скинула фирме данные паспорта и свидетельства о рождении сына. Договор был составлен по всем законам юриспруденции, даже с адресом и с реквизитами стороны исполнителя. После оплаты аванса женщине выслали сканы свидетельства о регистрации с гербовой красной печатью и надписью «Не оплачено». Однако после того, как челябинка перевела исполнителям остаток суммы, мошенники перестали выходить на связь. За временную прописку Татьяна отдала аферистам 10,5 тысячи рублей.

Оглядываясь назад, женщина признает, что заподозрить неладное все-таки было можно. Например, деньги мошенники просили скинуть на разные карты, а при переводе от банка приходило уведомление, что перевод подозрительный. Но Татьяне очень хотелось устроить ребенка в хорошую школу.

«Порядок приема в первый класс закреплен 32‑м приказом Министерства образования и науки России от 22 января 2014 года. В нем говорится, что для поступления в школу по месту жительства родители должны предъявить документы, которые подтверждают прописку ребенка на закрепленной за школой территории. Сама прописка может быть и постоянной, и временной», — рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в челябинском городском комитете по делам образования.

Но если школа заподозрит, что прописка фиктивная, директор вправе обратиться в орган регистрационного учета для ее проверки. Фиктивную прописку может аннулировать миграционная служба.

«Фиктивной считается такая прописка, которую делают без намерения проживать по данному адресу. Чаще всего такие случаи выявляются, когда полиция выходит на „резиновую“ квартиру, где зарегистрированы несколько или даже несколько десятков мигрантов. В отношении школьников подобные проверки проводятся редко, но все же случаи в Челябинской области есть», — говорит помощник прокурора Челябинска Дарья Белкова.

На нарушителей могут завести уголовное дело по статье 322.2. Причем к ответственности (как правило, это штраф) привлекают хозяина квадратных метров, а не того, кто прописан фиктивно. Поэтому героиня этой истории может смело обращаться в полицию с заявлением на обман — ей ответственность не грозит.

«Если ребенку нужна временная регистрация для поступления в школу, лучше всего прописать его у родных. Фиктивная регистрация у родственников не считается общественно опасным деянием, поэтому не расценивается как преступление. Бабушку или дедушку за прописку внука рублем не накажут. А если вы прописали ребенка у постороннего человека, да еще и за деньги, и не собирались по новому адресу жить, завести уголовное дело все-таки могут», — замечает Дарья Белкова.

Напомним, первая волна зачисления в первые классы Челябинской области стартует уже на следующей неделе. А пока на «Госуслугах» челябинцы могут заполнить черновик заявления.

График начала приема заявлений по территориям можно посмотреть по этой ссылке.