Челябинская полиция возбудила уголовное дело после наезда авто на 8-летнего мальчика

Ребенок получил тяжелые травмы

В Челябинске в отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

ДТП случилось 1 октября возле дома № 35 по улице Агалакова. Водитель «Опель-Корса» наехала на 8-летнего школьника. Как выяснилось позже, мальчик получил тяжелые травмы, в том числе перелом таза.

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека“)», — рассказали в городском УМВД.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле челябинской прокуратуры.