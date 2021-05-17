Челябинская полиция может возбудить дело после вырубки деревьев в «Парковом»

Ущерб городу составил свыше миллиона рублей





Прокуратура Челябинска направила в полицию материалы проверки по факту вырубки 48 деревьев в микрорайоне Парковый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Установлено, что в апреле 2021 года на участке рядом с домом № 62 по улице Хариса Юсупова неустановленные лица снесли березы, сосны и клены. Всего было спилено 48 деревьев.

«Разрешение на снос зеленых насаждений управлением экологии и природопользования администрации Челябинска какому-либо хозяйствующему субъекту не оформлялось. При расчете компенсационной стоимости установлено, что городу нанесен материальный ущерб в сумме свыше 1 миллиона рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в Курчатовский отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Напомним, 26 апреля заместитель главы по строительству Владимир Шамне говорил о запланированной расчистке от деревьев под строительство детского сада в микрорайоне. Однако позже муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция» признало недавнюю вырубку деревьев незаконной.

Мэрия предупредила, что в районе улицы Хариса Юсупова между домами 70, 68, 58 будет произведена вырубка деревьев, поросли и кустарника под строительство детского сада.

Деньги, полученные в качестве компенсации за вырубку, будут направлены на высадку зеленых насаждений.