Челябинский суд взыскал 5,2 млн рублей, полученных сотрудницей МУП от взяток

Осужденная вносила недостоверные сведения о потреблении тепловой энергии

Судом установлено, что осужденная, находясь в должности начальника абонентской службы МУП «ЧКТС», получала взятки от коммерческих организаций за фальсификацию сведений о фактических показаниях потребления тепловой энергии. В период с 2014 по 2015 год она получила 5,2 млн рублей.

Часть средств от взяток женщина разместила в банке и получила проценты по вкладу.

«Прокурором предъявлен иск о взыскании денежных средств, полученных преступным путем, в доход государства. Решением Курчатовского районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены, с виновной взысканы денежные средства в размере 5,2 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Решение суда вступило в законную силу.