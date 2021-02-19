Участковые уполномоченные полиции УМВД по Челябинску задержали собственников трех квартир, которые фиктивно зарегистрировали 13 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.
По данным полиции, задержаны женщины 46, 36 и 30 лет. Они регистрировали иностранцев в своих квартирах в Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Однако фактически челябинки не собирались предоставлять помещения для проживания.
В районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).
Иностранные граждане сняты с миграционного учета.