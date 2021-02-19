Челябинок задержали за незаконную регистрацию иностранцев

Возбуждены уголовные дела

Участковые уполномоченные полиции УМВД по Челябинску задержали собственников трех квартир, которые фиктивно зарегистрировали 13 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

По данным полиции, задержаны женщины 46, 36 и 30 лет. Они регистрировали иностранцев в своих квартирах в Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах. Однако фактически челябинки не собирались предоставлять помещения для проживания.

В районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).

Иностранные граждане сняты с миграционного учета.