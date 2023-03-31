Челябинку задержали в аэропорту при ввозе брендовых вещей из Стамбула

У 67‑летней женщины изъяли десятки курток, брюк и футболок

В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию вещей от «Диор», «Шанель» и других известных брендов. Более 49 единиц товара пыталась провезти 67-летняя жительница Челябинска, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede GALIZIA, ветровки марки Botega Veneta, халаты от OLENDA , брюки от LAMAXX явно не предназначались для личного пользования. Пенсионерка пояснила, что люксовый текстиль приобрела в Стамбуле. Правил перемещения товаров не знала», — говорится в сообщении.

Сотрудники таможни изъяли партию вещей известных марок и возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

Одежду отправили на экспертизу для выяснения стоимости. Помимо этого, сделан запрос правообладателям для подтверждения законности ввоза брендовых вещей.