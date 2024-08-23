Челябинку втянули в мнимый заработок на бирже после общения через приложение знакомств

Девушка вложила деньги и даже получила первую «прибыль»

С жительницей Челябинска Вероникой К. через бот знакомств списался мужчина, неделю втирался в доверие, а потом пригласил заработать на бирже с помощью аналитика и по совместительству мужа его сестры. Что из этого вышло, Вероника рассказала ИА «Первое областное».

«Александр показался интересным, знакомился, по его словам, для серьезных отношений. Через неделю рассказал, что зарабатывает на бирже, и скинул счет с круглой суммой. В итоге аккуратно узнавал мое финансовое положение и предложил познакомиться с мужем сестры, который работает финансовым аналитиком и подсказывает, какие сделки надо совершать на бирже, чтобы заработать», — поделилась девушка.

Вероника поддалась на уговоры и перевела сто долларов. Пострадавшей «аналитик Олег» скинул мнимую платформу-брокер под названием aaviana. Подключиться к ней можно только через VPN.





«Я сразу решила почитать отзывы об этом брокере, нашла только негативные. Пользователи писали, что потеряли деньги, но мошенники и тут выкрутились — сказали, что эти отзывы заказные, что я не должна переживать и довериться им», — продолжила девушка.

Олег поддерживал связь с Вероникой и предоставлял ей информацию о сделках купли-продажи активов на бирже. Мошенники «прикормили» жертву возможностью снять первую прибыль, и Вероника действительно получила на карту заработанный процент от вложенных денег.

«Но потом он попросил вложить большую сумму, и я снова насторожилась. Склоняли к кредиту», — рассказала Вероника.

Девушка начала искать в Сети информацию о брокерах и биржах и наткнулась на статью ИА «Первое областное». В ней мы рассказывали о подобной схеме развода, когда журналист отправилась на виртуальную охоту на мошенников в приложении знакомств и тоже получила предложение заработать на сделках. Отметим, мошенники не заморачиваются с выбором аватарок для соцсетей, где ищут жертв. На картинке обычно — фактурный мужчина, похожий на героя из какого-нибудь сериала (преимущественно турецкого). Живет этот герой обычно за границей, но родом из Санкт-Петербурга — очень уж любят мошенники предстать уроженцами именно культурной столицы.

«После прочтения статьи я написала аналитику, что хочу полностью вывести деньги. В ответ он гневно отчитал меня, сказал, что не обязан этого делать. Хотя общались мы хорошо, я думала, может, эмпатия проснется, и даже если он мошенник, то поможет вернуть деньги. Но я ошиблась», — сказала Вероника.

Вслед за нервной тирадой Олега Веронике пришлось выслушать и ухажера Александра. Молодой человек позвонил девушке и высказал претензию, что теперь из-за нее он тоже не сможет вывести 150 тысяч долларов со своего счета.

«Он сказал — или мы прекращаем общение, или звони Олегу, извиняйся и продолжай работу. Хорошо, что я потеряла не такую большую сумму. Но хочу предупредить всех, кто живет в розовых очках: не бывает быстрого и легкого богатства без усилий», — заключила Вероника.

Девушка заблокировала обоих и намерена написать заявление в полицию.

Мы еще раз напоминаем нашим читателям, что у легальных брокерских организаций есть лицензия на осуществление такой деятельности и торговля активами ведется только в рублях. У организации должны быть ИНН, ОГРН. Проверить эти данные можно на открытых сайтах электронной отчетности фирм. И конечно, прежде чем выйти на биржу, между фирмой и клиентом заключается договор.