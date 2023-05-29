Калининский районный суд Челябинска вынес приговор местной жительнице за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что виновная распространяла фейки в социальной сети. Она была задержана сотрудниками УФСБ в мае прошлого года.

«Суд приговорил виновную к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы», — рассказали в ведомстве.
Это первый в регионе приговор по статье 207 УК РФ.