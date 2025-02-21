Челябинку отправили в колонию за организацию борделя

Нелегальный бизнес накрыла полиция в ноябре 2024 года



Жительница Челябинской области привлекала девушек, которые оказывали известные услуги в доме по Университетской Набережной. Бизнес существовал под видом спа-салона, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Организация была серьезная: пять администраторов, охрана, реклама в интернете.

Нашли 29-летнюю хозяйку бизнеса сотрудники полиции. В суде ей дали год лишения свободы с отбыванием в колонии.

Напомним, буквально вчера, 20 февраля, в Челябинске полицейские вместе с бойцами ОМОНа Росгвардии и собаками проверили деятельность трех спа-салонов. На работу заведений поступали жалобы от жителей окрестных домов по факту возможного осуществления в них незаконной деятельности, сообщает пресс-служба полиции.