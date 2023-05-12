Челябинку осудили за хищение денег у микрофинансовых организаций

Женщина получила 4 года колонии за мошенническую схему

Челябинка пошла под суд за обман микрофинансовых организаций. Ей вменили преступление по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщина оформила 18 кредитных договоров на своих знакомых на сумму свыше 200 тысяч рублей. Теперь 4 года и 2 месяца она проведет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее судимая челябинка использовала копии паспортов своих знакомых и без их ведома через Интернет оформляла на них кредиты. Всего набралось 18 договоров на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Мировой суд судебного участка № 4 Калининского района Челябинска вынес ей приговори осудил на 4 года 2 месяца колонии общего режима.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание, что женщина ранее осуждена за корыстные преступления, совершила преступление в период испытательного срока по предыдущему приговору», — отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.