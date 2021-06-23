Челябинку оштрафовали за нецелевое использование материнского капитала

Женщина обязана полностью вернуть выплату

Курчатовский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании с местной жительницы средств материнского капитала. Женщина потратила деньги на личные нужды, оформив фиктивную сделку купли-продажи дома. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Установлено, что челябинка заключила договор займа на строительство жилого дома в Челябинске. Женщина обратилась в управление пенсионного фонда по Курчатовскому району с заявлением о направлении ранее полученного материнского капитала на строительство жилья. Оказалось, мать троих детей и не собиралась улучшать жилищные условия. Она оформила сделку купли-продажи через знакомого и потратила деньги на личные нужды.

«Прокуратурой района в Курчатовский районный суд г. Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с женщины в пользу ГУ Пенсионного фонда Российской Федерации в Курчатовском районе Челябинска денежных средств материнского (семейного) капитала в сумме 433 тысячи рублей», — рассказала Наталья Мамаева.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Как ранее писал наш сайт, жительница Аргаяшского района предоставила ложные сведения в пенсионный фонд для получения материнского капитала. Выяснилось, что она была лишена родительских прав на первого ребенка, которому сейчас 15 лет.