Челябинку будут судить за отъем недвижимости у горожан

Ущерб оценивается более чем в 84 миллиона рублей

В Челябинске направлено в суд уголовное дело местной жительницы, которая в составе ОПГ отнимала недвижимость у граждан, ведущих аморальный образ жизни, а также присваивала жилье одиноких умерших горожан. Женщине вменяются шесть статей Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

«По версии следствия, с января 2019 года по август 2022-го обвиняемая, возглавляя организованную группу, совместно с соучастниками путем обмана незаконно приобрела жилые помещения, расположенные в Челябинске. Для совершения мошеннических действий участники банды подделывали паспорта потерпевших и официальные документы, при помощи которых переоформляли право собственности. Одна из похищенных квартир была переоформлена на участника ОПГ и таким образом легализована», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в ноябре 2019 года соучастники напали на местную жительницу и впоследствии завладели ее нежилым помещением на территории санатория «Еловое» стоимостью более 5,3 миллиона рублей.

«Общий ущерб, причиненный физическим лицам и муниципальному образованию „город Челябинск“ составил 84,4 миллиона рублей», — уточнили в прокуратуре.

Женщине вменяются руководство преступным подразделением преступного сообщества, мошенничество и покушение на него, разбой, подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, а также легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.

«С обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство. В отношении соучастников женщины продолжается предварительное следствие», — пояснили в прокуратуре.

Материалы по существу рассмотрит Советский районный суд Челябинска.