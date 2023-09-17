Челябинку будут судить за мошенничество с «детскими» выплатами на 660 тыс. рублей

Женщина предоставила поддельное свидетельство о рождении ребенка

В Челябинске будут судить 39-летнюю местную жительницу, которая предоставила поддельные документы о рождении ребенка и получала различные пособия. Ущерб составил более 660 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что жительница Тракторозаводского района после предоставления поддельного свидетельства о рождении ребенка получила материнский капитал, а также на протяжении нескольких месяцев получала пособие. Однако женщине показалось этого мало, и она подала заявления на получение единовременного пособия в связи с рождением ребенка и выплату на оплату услуг ЖКХ.

«В результате умышленной противоправной деятельности челябинки, действовавшей из корыстных побуждений, было похищено более 660 тысяч бюджетных рублей, принадлежащих Тракторозаводскому управлению соцзащиты населения. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению»,— рассказали в ведомстве.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Расследование дела завершено, материалы переданы на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд.