Челябинку будут судить за махинации с валютой на 300 млн рублей

Она открыла незаконный бизнес по купле-продаже денежных средств

В Челябинске продлили срок содержания под стражей для 54-летней женщины за организацию преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью. На купле-продаже иностранной валюты она заработала почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Незаконный обменный пункт работал в 2023-2024 годах. Валюту покупали и продавали в наличной и безналичной формах.

Сторона защиты пыталась обжаловать судебное решение и изменить меру пресечения. Челябинский областной суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции. Женщина будет находиться под стражей до 3 апреля.