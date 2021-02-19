Челябинку арестовали на 10 суток за участие в несанкционированном митинге

Решение вынес Тракторозаводский районный суд

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение в отношении активистки Инны Пономаревой за участие в несогласованном с властями митинге. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесли накануне вечером, 18 февраля. Женщину признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка организации массового мероприятия»). Ее арестовали на 10 суток.

Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в Челябинске 23 и 31 января. Полиция предупреждала об ответственности для митингующих. Были задержаны десятки челябинцев.